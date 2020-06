Calciomercato Juventus – L’annuncio del Lione su Aouar | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juventus, alla ricerca di un forte centrocampista per la prossima stagione, ha inserito nella lista dei potenziali acquisti anche Houssem Aouar, classe 1998, duttile francese di origini algerine in forza all’Olympique Lione.

Aouar, protagonista anche in Champions League contro la ‘Vecchia Signora‘, in questa stagione con l’OL ha disputato 37 gare tra campionato e coppe, nazionali ed europee, segnando 7 gol, fornendo 9 assist e dimostrando tutto il suo talento. Il calciatore, sotto contratto fino al 30 giugno 2023 con il club francese, è finito nell’ultimo periodo al centro di numerose voci di mercato e Jean-Michel Aulas, Presidente dell’Olympique Lione, ha provveduto a fare chiarezza sul suo futuro.

“Aouar? Non credo che la Juventus sia una sua priorità e comunque non abbiamo mai avuto un’offerta“, ha chiosato, secco, Aulas. Attenzione, però, perché le due società, che sono in ottimi rapporti, potrebbero iniziare a parlare di un’operazione ad una condizione …

"Blaise Matuidi è un giocatore di grande esperienza, se rivede le sue esigenze economiche e la Juventus lo libera può essere un'opportunità", ha infatti commentato Aulas. Che il cartellino dell'ex centrocampista del PSG possa essere inserito in un affare a più ampio respiro per Aouar?