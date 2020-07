Calciomercato Juventus – Higuaín andrà via: due i possibili sostituti | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO JUVENTUS – Nonostante la stagione tutto sommato discreta (9 gol e 8 assist, finora, in 39 gare tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e finale di Supercoppa Italiana) e la scadenza del suo contratto con la Juventus fissata al 30 giugno 2021, non ci sarà posto per Gonzalo Higuaín nella squadra di Maurizio Sarri per l’annata 2020-2021.

Il ‘Pipita‘, che, in queste ore, sembra aver ricevuto un’offerta molto importante dalla Major League Soccer (MLS) statunitense da parte dei Los Angeles Football Club, libererà dunque spazio in attacco, ed in bilancio, all’ingresso di un nuovo, grande bomber che possa convivere, coesistere ed integrarsi con le stelle Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, in odore di rinnovo con la ‘Vecchia Signora‘.

Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, per sostituire Higuaín la Juventus si è concentrata, principalmente, su due grandi attaccanti: si tratta di Arkadiusz Milik, classe 1994, polacco del Napoli e Edin Dzeko, classe 1986, bosniaco della Roma. Età ed ingaggio (7 milioni di euro netti stagionali) giocano, al momento, a sfavore di Dzeko nella corsa ad un posto nell’attacco bianconero del futuro.

Pertanto, resta più probabile l'opzione Milik per la Juventus. Il polacco vorrebbe trasferirsi a Torino e si 'accontenterebbe' di 5 milioni di euro netti l'anno. Il Napoli, però, per cederlo, chiede 40-50 milioni di euro. Dzeko, al contrario, potrebbe essere preso dai bianconeri spendendo meno della metà.