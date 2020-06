Calciomercato Juventus – Fissato il prezzo di Raúl Jiménez | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – A fine stagione, molto probabilmente, la Juventus sostituirà Gonzalo Higuaín, il quale, sebbene ancora legato da un altro anno di contratto con il sodalizio bianconero, dovrebbe lasciare la ‘Vecchia Signora‘ per una nuova avventura in Europa.

I bianconeri, quindi, si stanno guardando intorno alla ricerca di un giocatore che si possa completare bene con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Uno degli obiettivi del CFO della Juventus, Fabio Paratici, è il messicano Raúl Jiménez, classe 1991, bomber del Wolverhampton di Nuno Espirito Santo che, finora, in stagione, ha segnato 24 gol e fornito 10 assist in 46 gare con i ‘Wolves‘.

Raúl Jiménez, sotto contratto con il club inglese fino al 30 giugno 2023, è finito anche nel mirino del Real Madrid, oltre che della Juventus. Motivo per cui, secondo il popolare quotidiano sportivo iberico ‘AS‘, il Wolverhampton ne fa un prezzo da top player.

Per avere Raúl Jiménez, infatti, la Juventus dovrebbe sborsare ben 100 milioni di euro. A quelle condizioni economiche riteniamo che l'affare non sia plausibile e che i dirigenti della società torinese virino su altri obiettivi di mercato.