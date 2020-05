Calciomercato Juventus – Ecco l’offerta alla Roma per Zaniolo | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Sul campo, da sempre, si danno battaglia. Ma i rapporti societari tra Juventus e Roma sono buoni e testimoniati dalle tante operazioni intraprese in sede di mercato.

L’ultima, quella andata in scena la scorsa estate, con lo scambio di terzini (e relative plusvalenze) Leonardo Spinazzola-Luca Pellegrini, con il primo finito nella Capitale ed il secondo a Torino, prima di essere ceduto in prestito al Cagliari.

Adesso, come riportato da ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola, Juventus e Roma studiano altre, possibili operazioni per il calciomercato estivo 2020: possibile uno scambio tra Bryan Cristante e Rolando Mandragora, che tornerà a Torino dopo il prestito all’Udinese.

La ‘Vecchia Signora‘, però, vorrebbe tanto mettere le mani su Nicolò Zaniolo, classe 1999, forte e talentuoso centrocampista giallorosso, già nel giro della Nazionale Italiana di Roberto Mancini. Per averlo, i bianconeri sarebbero disposti a mettere sul piatto un’importante contropartita tecnica.

Si tratta di Federico Bernardeschi, classe 1994, che potrebbe lasciare la Juventus poiché relegato al ruolo di riserva. La Roma, però, per ora fa resistenza su Zaniolo e prenderebbe in esame una sua cessione soltanto per sistemare un bilancio che, dopo sei mesi del nuovo anno, la vede in rosso già di 87 milioni di euro.