Calciomercato Juventus – Ecco la strategia per il ritorno di Pogba | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Paul Pogba, classe 1993, fortissimo centrocampista francese del Manchester United, ha vestito la maglia della Juventus per quattro stagioni, dal 2012 al 2016, segnando 34 gol in 178 partite e vincendo 4 Scudetti, 3 Supercoppe Italiane e 2 Coppe Italia da protagonista.

Al termine di questa stagione, Pogba potrebbe davvero far ritorno a Torino, per l’enorme soddisfazione dei tifosi bianconeri che non vedono l’ora di riabbracciare il ‘Polpo Paul‘: il Manchester United, infatti, ha deciso di non esercitare l’opzione per il rinnovo automatico di una stagione del contratto di Pogba e, pertanto, la scadenza dell’accordo tra il numero 6 transalpino ed i ‘Red Devils‘ resta fissata al 30 giugno 2021.

Logico, a questo punto, ipotizzare una cessione nella prossima finestra di calciomercato. Il giocatore è corteggiato da Real Madrid, PSG e Inter, ma la Juventus, per far sì che il ritorno di Pogba in bianconero si concretizzi, ha una strategia ben precisa: inserire, nell’ambito di un’operazione da 100 milioni di euro (forse anche qualcosa in meno), i cartellini di un elemento a scelta tra Wojciech Szczęsny, Aaron Ramsey, Miralem Pjanić o Douglas Costa.

Il Manchester United punterebbe Merih Demiral o Matthijs de Ligt, ma la Juventus, da quell'orecchio, non ci si sente. I buoni rapporti tra Mino Raiola, agente di Pogba, e il club torinese potrebbero favorire il felice esito dell'operazione.