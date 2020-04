Calciomercato Juventus – CR7 scarica Bernardeschi: le ultime | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Il futuro bianconero di Federico Bernardeschi, classe 1994, esterno offensivo della formazione di Maurizio Sarri, è sempre più incerto.

Il calciatore, ex Fiorentina, potrebbe infatti essere inserito in qualche scambio di mercato nel corso della prossima sessione estiva, magari con il Milan per Lucas Paquetá o con il Barcellona per Ivan Rakitić.

Ad ogni modo, Bernardeschi piace, e molto, nella Liga spagnola: secondo quanto riferito da ‘Don Balón‘, oltre al Barça sulle sue tracce ci sarebbe anche l’Atlético Madrid del ‘Cholo‘, Diego Pablo Simeone.

I ‘Colchoneros‘ sembrano pronti ad investire per Bernardeschi, definito il ‘Lionel Messi italiano‘, 35 milioni di euro in contanti. Cifra, questa, che accontenterebbe la Juventus.

L’eventuale cessione di Bernardeschi, in base alle informazioni in possesso del popolare giornale sportivo iberico, sarebbe stata persino ‘benedetta’ da Cristiano Ronaldo, stella della Juventus, evidentemente coinvolto nelle logiche di mercato dalla società.

Bernardeschi-Atlético Madrid, dunque, operazione possibile.