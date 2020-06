Calciomercato Juventus – Corteggiato Démbéle: ecco la sua scelta | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Da tempo, ormai, sono in corso dialoghi tra la Juventus ed il Barcellona: le due società, infatti, stanno parlando della possibilità di compiere numerose operazioni nel corso della sessione estiva di calciomercato.

I catalani puntano, in particolare, il regista bosniaco Miralem Pjanić e, in cambio, i bianconeri gradirebbero avere il brasiliano Arthur. Non si tratta, però, degli unici nomi sul piatto delle eventuali trattative tra le parti.

È spuntato fuori, infatti, oltre a quello di Mattia De Sciglio ed a quello di Ansu Fati, anche il nome di Ousmane Démbéle, classe 1997, esterno offensivo francese che al Barça, tra panchina e tanti, troppi infortuni, non è mai riuscito ad imporsi ed a confermare quanto di buono fatto vedere in Germania con il Borussia Dortmund.

La Juventus, alla ricerca di esterni veloci per il 4-3-3 di Maurizio Sarri, ha chiesto al Barcellona di cederle Démbéle, ma, secondo quanto riferito dal suo agente ai microfoni de ‘L’Équipe du Soir‘, in Francia, il ragazzo non ha alcuna intenzione di lasciare Barcellona.

Conquistarsi un posto nell'élite del calcio mondiale con la maglia blaugrana, infatti, rappresenta, al momento, il suo unico desiderio. Nulla da fare quindi per i bianconeri, che dovranno cambiare obiettivi e strategia.