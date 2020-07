Calciomercato Juventus – Contatti per Samardzic: piace al Milan | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO JUVENTUS – Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘ la Juventus avrebbe preso contatti per Lazar Samardzic, classe 2002, trequartista di proprietà dell’Hertha Berlino che, in questa stagione, oltre ad aver giocato già 39′ in Bundesliga con la Prima Squadra di Bruno Labbadia, ha disputato 16 gare con l’Under 19 dei capitolini, collezionando 14 gol e fornendo 9 assist.

Un’annata fantastica per il numero 10 dei giovani dell’Hertha Berlino che qualcuno paragona al connazionale Mesut Özil, e qualcun altro invece, a James Rodríguez. Samardzic, nello scorso mese di gennaio, era stato ad un passo dal Milan e, ancora oggi, piace ai rossoneri. Paolo Maldini, direttore tecnico del club di Via Aldo Rossi, aveva incontrato il ragazzo ed il suo entourage nel tentativo di vestire il baby prodigio Samardzic di rossonero.

Sul Samardzic, oltre a Juventus e Milan, ci sarebbe anche il Barcellona. Sarà lui uno dei primi rinforzi della nuova Juventus Under 23 di Andrea Pirlo per la stagione 2020-2021?