Calciomercato Juventus – Bianconeri su Dzeko: pronto lo scambio | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Nonostante abbia rinnovato, appena un anno fa, il contratto con la Roma fino al 30 giugno 2022, il futuro di Edin Dzeko nella Capitale è sempre più incerto.

Il calciatore bosniaco, classe 1986, potrebbe infatti essere ceduto nel corso di questa sessione di calciomercato, al termine della stagione, per esigenze di bilancio: il suo ingaggio, infatti, è tra i più alti della rosa giallorossa.

Dzeko, come noto, piace all’Inter, alla ricerca di un attaccante in vista del 2020-2021 e già molto vicina a mettere sotto contratto l’ex Manchester City e Wolfsburg dodici mesi fa.

Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, però, su Dzeko sarebbe piombata anche la Juventus, che avrebbe messo il bosniaco nella potenziale ‘lista della spesa’ per l’attacco tra i nomi di Arkadiusz Milik (Napoli) e Raúl Jiménez (Wolverhampton).

La Juventus, per arrivare a Dzeko, potrebbe tentare la via dello scambio con la Roma, offrendo ai giallorossi uno tra Cristian Romero, difensore argentino attualmente in prestito al Genoa e Federico Bernardeschi.