Calciomercato Juventus – Assalto del PSG a Cristiano Ronaldo | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO JUVENTUS – Grande stagione quella di Cristiano Ronaldo con la Juventus: la stella portoghese ha segnato, finora, 28 gol in 28 gare disputate in campionato, 32 reti in 40 partite totali, ed è sempre più leader della ‘Vecchia Signora‘.

Con lo Scudetto ad un passo, CR7 ora vuole dare l’assalto alla Champions League, trofeo che, nella bacheca dei bianconeri, manca dal 1996. Sotto contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2022, però, Cristiano Ronaldo è anche al centro di numerosi ‘rumors‘ di calciomercato, più o meno potenti.

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, ci sarebbe un forte interesse del PSG per Cristiano Ronaldo: i parigini, che tengono sott’occhio anche Paulo Dybala, farebbero carte false per portare l’asso lusitano sotto la Torre Eiffel. Il calciatore, però, avrebbe già deciso il proprio futuro.

Salvo, infatti, clamorosi ribaltoni, il futuro di Cristiano Ronaldo dovrebbe ancora essere colorato di bianconero. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA JUVENTUS >>>