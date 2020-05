Calciomercato Juventus – Addio Douglas Costa: ecco il sostituto | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Sembra destinata a concludersi al termine di questa stagione l’avventura di Douglas Costa alla Juventus. L’esterno offensivo brasiliano, classe 1990, che i bianconeri avevano prelevato per 40 milioni di euro dal Bayern Monaco nel 2018, è stato, infatti, spesso infortunato e, a Torino, non ha reso quanto tifosi, staff tecnico e società speravano.

In questa stagione, prima dello stop al calcio giocato per l’emergenza coronavirus, per esempio, Douglas Costa ha collezionato appena 18 presenze tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana: sul terreno di gioco ha trascorso appena 679′ complessivi, con 2 gol e 5 assist all’attivo.

Sotto contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2022, Douglas Costa è comunque un elemento molto ambito sul mercato internazionale poiché, quando riesce a giocare con continuità e non è martoriato dagli infortuni muscolari, è ancora in grado di essere decisivo. La Juventus ha intenzione di inserire il suo cartellino come contropartita tecnica in qualche operazione importante (Paul Pogba con il Manchester United?) e, infatti, il CFO bianconero Fabio Paratici ha già pronto il sostituto.

Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, la Juventus, per sostituire Douglas Costa, sarebbe pronta a mettere a disposizione di Maurizio Sarri l'esterno Jérémie Boga, classe 1997, punto di forza del Sassuolo che piace, tanto, anche a Napoli e Milan.