CALCIOMERCATO INTER – Vertonghen libero, duello con la Roma

VIDEO CALCIOMERCATO INTER – Ancora una volta sarà rivoluzione sul mercato in casa Inter. La difesa non dovrebbe essere ritoccata più di tanto, ma con ogni probabilità il pacchetto arretrato sarà allungato e rinforzato. Potrebbe partire Diego Godin, dal quale nonostante l’età i nerazzurri sperano di ricavare almeno 8 milioni. Al suo posto potrebbe arrivare un altro difensore d’esperienza: Jan Veronghen, belga classe 1987 che si è svincolato dal Tottenham. I nerazzurri lo seguono da tempo e ora potrebbero finalmente raggiungerlo a costo zero. Occhio, però, alla Roma. Anche i giallorossi sono sulle sue tracce e pronti a fare un’offerta. Nella videonews le ultime.

