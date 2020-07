CALCIOMERCATO INTER – Tonali, in agguato c’è il Milan

VIDEO CALCIOMERCATO INTER – L’Inter si prepara a essere ancora una volta una delle protagoniste sul mercato. Le richieste di Antonio Conte sono come sempre moltissime e Giuseppe Marotta pare intenzionato a soddisfarle tutte. Tra queste c’è anche un centrocampista, che è stato individuato in Sandro Tonali, talento classe 2000 del Brescia. Accordo già raggiunto col giocatore, ma per ora il Brescia fa opposizione. Attenzione, perché nelle ultime ore pare inserirsi con convinzione Paolo Maldini per il Milan, squadra di cui Tonali è da sempre tifoso. A questo punto, chi prima raggiungerà l’accordo col Brescia avrà la meglio. Servono probabilmente almeno 31,5 milioni. Nella video news le ultime. Per tutti i dettagli LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓