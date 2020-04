Calciomercato Inter – Tolisso tentato dai nerazzurri: le ultime | News

CALCIOMERCATO INTER – Buone notizie per i tifosi dell’Inter dall’Inghilterra, più precisamente dal tabloid britannico ‘The Sun‘. C’è un forte calciatore, infatti, che vedrebbe di buon occhio un suo trasferimento, durante la prossima estate di calciomercato, alla corte di Antonio Conte.

Si tratta di Corentin Tolisso, classe 1994, centrocampista francese ex Olympique Lione ed in forza al Bayern Monaco dal luglio 2017. In questa stagione, iniziata con Niko Kovač e poi proseguita con Hansi Flick, Tolisso ha giocato sì 24 gare tra Bundesliga, Champions League e coppe nazionali, ma partendo solo 15 volte dall’inizio e soltanto 8 volte ha disputato tutti i 90′.

Tolisso, che andrà in scadenza di contratto con il Bayern Monaco il 30 giugno 2022, può lasciare la Baviera per 25 milioni di euro e l’Inter ci pensa: i nerazzurri riusciranno a mettere a segno un importante colpo di mercato in un settore, che presumibilmente, perderà Roberto Gagliardini e Borja Valero? CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>