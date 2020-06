Calciomercato Inter – Svolta Werner: nerazzurri ancora in corsa | News

CALCIOMERCATO INTER – In attesa di capire se, al termine dell’attuale stagione, il centravanti argentino Lautaro Martínez lascerà davvero i nerazzurri per andare al Barcellona, l’Inter continua a lavorare per non farsi trovare impreparata in caso di una cessione del ‘Toro‘ ai blaugrana.

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, qualche giorno fa ha smentito che l’Inter possa andare su Timo Werner, classe 1996, centravanti del RB Lipsia di Julian Nagelsmann e della Nazionale tedesca di Joachim Löw, ma, secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola stamattina, uno spiraglio si sarebbe aperto.

Il Liverpool, infatti, non avrebbe presentato ancora alcuna offerta ufficiale per Werner, il quale, dal canto suo, non avrebbe rifiutato a priori la destinazione Inter, anzi. Avrebbe addirittura aperto alla possibilità di un approdo in nerazzurro. Il prossimo 15 giugno scadrà la clausola rescissoria di 60 milioni di euro inserita nel contratto di Werner con il RB Lipsia.

Dal giorno seguente, dunque, il prezzo scenderà a 50 milioni di euro. Proprio la cifra che l’Inter ha incassato dal PSG, bonus esclusi, per la cessione a titolo definitivo di Mauro Icardi … CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>