Calciomercato Inter – Si complica l’arrivo di Cavani: i motivi | News

CALCIOMERCATO INTER – Si fa sempre più probabile la cessione di Lautaro Martínez al Barcellona e, pertanto, l’Inter, in vista della prossima stagione ha assolutamente bisogno di reperire un centravanti di livello sul mercato. Il prescelto del club di Via della Liberazione sembra essere diventato Edinson Cavani, classe 1987, attaccante uruguaiano ex Palermo e Napoli che lascerà il PSG in scadenza di contratto quest’estate.

Cavani, 200 reti in 301 gare con i francesi, avrebbe già dato la disponibilità a tornare nella Serie A italiana per vestire la maglia dell’Inter ma, al momento, ha messo in stand-by l’operazione. Motivo? Il ‘Matador‘ vorrebbe prima concludere il percorso europeo con il PSG e, quindi, ad agosto inoltrato, dare una risposta ai nerazzurri.

Per ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, la volontà di Cavani di aspettare la conclusione della Champions League 2019-2020 prima di decidere se accettare il contratto triennale da 7,5 milioni di euro a stagione proposto dall’Inter, frena un po’ la possibilità che possa vestire nerazzurro. Cavani, lo ricordiamo, piace sempre all’Atlético Madrid. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS DEL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>