Calciomercato Inter – Sensi chiarisce il suo futuro. E su Eriksen … | News

CALCIOMERCATO INTER – La scorsa estate Stefano Sensi, classe 1995, centrocampista nel giro della Nazionale Italiana, si è trasferito dal Sassuolo all’Inter in prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di 30 milioni di euro (più 5 milioni di euro di eventuali bonus).

Dopo un inizio di stagione sfolgorante, Sensi si è infortunato e, da lì, è iniziato il suo calvario: appena 5 presenze, di cui soltanto 2 da titolare, tra l’8^ e la 26^ giornata di Serie A. Una situazione, questa, che a giudicare dai numerosi ‘rumors‘ di calciomercato emersi negli ultimi giorni, avrebbero messo in dubbio il suo riscatto definitivo.

Sensi, però, in un’intervista rilasciata a ‘Repubblica‘ questa mattina in edicola, ha voluto chiarire il suo futuro: “Sogno di vincere con l’Inter, che è casa mia, e di giocare gli Europei nel 2021“, le parole del numero 12 nerazzurro il quale, è evidente, non ha alcuna voglia di vedersi privare della possibilità di restare alla corte di Antonio Conte anche nella prossima stagione.

A proposito dell’allenatore, Sensi ha detto: “Con lui ho un ottimo rapporto, è più scherzoso di come si possa pensare. E molto diretto, cosa che apprezzo. Con alcuni di noi, me compreso, ha atteggiamenti paterni”. La sua posizione centrale nello scacchiere tattico dell’Inter, però, potrebbe essere messa in seria discussione dall’arrivo di Christian Eriksen, danese che gioca nel suo ruolo, sebbene con caratteristiche diverse.

Sul talento ex Ajax e Tottenham, Sensi ha concluso: “Se l’arrivo di Eriksen ha complicato il mio cammino in nerazzurro? No, una grande squadra deve avere più giocatori per ogni posizione. Christian ha giocato ad alti livelli, ci ha dato e ci darà una grande mano”. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>

