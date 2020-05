Calciomercato Inter – PSG-Barcellona, duello per Lautaro Martínez | News

CALCIOMERCATO INTER – Secondo quanto riferito da ‘ESPN‘ il PSG si sarebbe inserito nella trattativa tra Inter e Barcellona per Lautaro Martínez, classe 1997, attaccante argentino autore di 16 gol in 31 gare con i nerazzurri fin qui in stagione. Questo perché Leonardo, direttore sportivo del PSG, perderà Edinson Cavani a parametro zero e non intende riscattare, proprio dall’Inter, il centravanti Mauro Icardi per 70 milioni di euro.

La pista Lautaro Martínez per il PSG, dunque, potrebbe farsi concreta. Il giocatore, lo ricordiamo, nel suo contratto con il club di Via della Liberazione ha una clausola rescissoria di 111 milioni di euro. Il Barcellona, però, resta il club favorito, forte di un’intesa già raggiunta con il numero 10 dell’Inter e della volontà del ‘Toro‘ di giocare, nella prossima stagione, con il connazionale, idolo ed amico Lionel Messi.

Il Barça, poi, ha una corsia preferenziale con l’Inter per Lautaro Martínez visto che, nell’operazione, dovrebbe inserire almeno un paio di contropartite tecniche che saranno gradite al tecnico nerazzurro Antonio Conte. I dirigenti Giuseppe Marotta e Piero Ausilio vorrebbero ottenere Arthur, centrocampista brasiliano classe 1996, e stanno intensificando i contatti con i catalani per l’ex Grêmio. I blaugrana non si opporrebbero alla cessione.

È Arthur, però, ad opporre al momento resistenza per un suo trasferimento. Il suo 'no', comunque, non dovrebbe bloccare la trattativa per Lautaro Martínez, giorno dopo giorno sempre più lontano dall'Italia e dal nostro campionato.