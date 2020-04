Calciomercato Inter – Proseguono i dialoghi per Mertens | News

CALCIOMERCATO INTER – Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, l’Inter sta facendo davvero sul serio per regalare Dries Mertens ad Antonio Conte come rinforzo in attacco per la stagione 2020-2021. Giuseppe Marotta, amministratore delegato del club nerazzurro, continua a corteggiare l’attaccante belga, classe 1987, autore di 121 gol in 309 gare con il Napoli e top scorer di tutti i tempi della squadra partenopea al pari di Marek Hamšík.

L’Inter non ha mai smesso di credere alla possibilità di prendere Mertens (sostituirebbe il cileno Alexis Sánchez, che tornerà al Manchester United per fine prestito): gli ha promesso che sarà elemento centrale nei piani di Conte ed il calciatore è tentato dall’offerta nerazzurra.

I dialoghi tra le parti vanno avanti, ma la scelta di Mertens non si preannuncia semplice: il calciatore, infatti, sembrava vicino tempo fa alla fumata bianca sul rinnovo del contratto con il Napoli ed è legato alla squadra azzurra, alla città, ai tifosi del Napoli da un profondo affetto.

I dirigenti dell’Inter hanno intenzione di metterlo in difficoltà fino alla fine, con una proposta economicamente più vantaggiosa di quella del Napoli. Cosa sceglierà Mertens? Nuovo progetto professionale o seguirà la voce del cuore? CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>