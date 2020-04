Calciomercato Inter – Piovono richieste dalle big per Brozovic | News

CALCIOMERCATO INTER – Giunto a Milano nel gennaio 2015, acquistato dalla Dinamo Zagabria per 8 milioni di euro tra costi iniziali di prestito e successivo riscatto, il centrocampista Marcelo Brozovic, nelle ultime 2-3 stagioni si è guadagnato una posizione di rilievo nel cuore del centrocampo dell’Inter.

Il croato, classe 1992, ha iniziato a brillare sotto la guida di Luciano Spalletti, confermandosi elemento imprescindibile anche per Antonio Conte. In scadenza di contratto il 30 giugno 2022, però, Brozovic potrebbe essere sacrificato nel corso dell’imminente sessione estiva di calciomercato con l’obiettivo di finanziare i colpi in entrata della società di Via della Liberazione.

Il suo cartellino, attualmente, vale circa 50 milioni di euro e, di certo, le offerte per 'Epic Brozo' non mancano. Ha chiesto informazioni il Liverpool di Jürgen Klopp, campione d'Europa in carica e, più di recente, dalla Spagna, sono emerse voci di un possibile 'Clásico' di mercato per Brozovic, con Barcellona e Real Madrid a contendersi il suo cartellino. Sarà ceduto? Ai posteri l'ardua sentenza.