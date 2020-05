Calciomercato Inter – Non solo Lautaro Martínez: altre due cessioni | News

CALCIOMERCATO INTER – L’estate dell’Inter, con tutta probabilità, sarà caratterizzata dalla trattativa per la cessione di Lautaro Martínez al Barcellona. Ma Giuseppe Marotta, amministratore delegato del club di Via della Liberazione, ha in mente di cedere altri due calciatori della rosa a disposizione del tecnico Antonio Conte.

Ne parla ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola. Si tratta del centrocampista spagnolo Borja Valero, classe 1985, e dell’attaccante cileno Alexis Sánchez, classe 1987. Il primo, ex Fiorentina, vorrebbe restare in nerazzurro e rinnovare per un’ulteriore stagione il contratto che scadrà prossimamente ma l’Inter sembra avere altri piani.

Borja Valero, voluto a Milano da Luciano Spalletti, non resterà all’Inter e sarà libero di accasarsi altrove. Non verrà riscattato, invece, dal prestito al Manchester United il secondo, che, in questa stagione, tra infortuni, squalifiche e scelte tecniche di Conte, non è mai riuscito ad imporsi. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>