Calciomercato Inter – Non si molla Aubameyang: le ultime | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO INTER – In attesa di capire quale sarà il futuro di Lautaro Martínez, conteso da Barcellona, Real Madrid e Manchester City, e, soprattutto, di stabilire se convenga o meno riscattare il positivo Alexis Sánchez di questo finale di stagione dal Manchester United, l’Inter è alla ricerca di un altro, forte attaccante per la stagione 2020-2021.

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, i nerazzurri non avrebbero mai mollato Pierre-Emerick Aubameyang, classe 1989, bomber dell’Arsenal cresciuto nelle giovanili del Milan. Aubameyang, infatti, andrà in scadenza di contratto con i ‘Gunners‘ tra un anno, il 30 giugno 2021, e, al momento, non ha ancora trovato un accordo per prolungarlo.

Qualora non dovesse, dunque, trovare un’intesa con l’Arsenal, Aubameyang finirebbe sul mercato e l’Inter sarebbe pronta ad accoglierlo nelle proprie fila: il suo cartellino potrebbe costare tra i 50 ed i 60 milioni di euro. Nonostante l’età che avanza, Aubameyang è sempre più decisivo e letale: finora, in stagione, ha segnato 25 gol in 41 gare con i londinesi. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>