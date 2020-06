Calciomercato Inter – Nerazzurri avanti su Tonali, ma Cellino … | News

CALCIOMERCATO INTER – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, l’Inter è la grande favorita nella corsa al cartellino di Sandro Tonali, classe 2000, centrocampista del Brescia di Massimo Cellino che, al termine della stagione, lascerà le ‘Rondinelle‘ per approdare in una big del nostro calcio.

Inter favorita soprattutto perché vuole utilizzare i 50 milioni di euro in contanti ricevuti dal PSG per la cessione di Mauro Icardi a titolo definitivo per acquistare Tonali, il quale, dal canto suo, avrebbe già dato il suo assenso di massima al trasferimento in nerazzurro.

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha quindi più margine di manovra rispetto a Fabio Paratici, ex collega e Chief Football Officer della Juventus, altra società molto interessata a Tonali. In tutto questo, però, c’è da considerare la ‘variabile Cellino’. Sì, perché il Presidente del Brescia spera in un’asta per il suo gioiello.

Cellino si augura che la Juventus, la quale, adesso, sembra potersi muovere soltanto attraverso scambi, alzi la posta in palio per Tonali e scateni una corsa al rialzo che non potrebbe fare che bene alle casse del Brescia. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>