Calciomercato Inter – Modric, ok del Real Madrid alla cessione | News

CALCIOMERCATO INTER – Inter e Milan lo hanno trattato, a lungo, nelle scorse sessioni di calciomercato ma Luka Modric, classe 1985, centrocampista croato e Pallone d’Oro 2018, non ha mai dato l’impressione di volersene poi andare dal Real Madrid.

In estate, invece, molto probabilmente, la separazione tra l’ex Tottenham e le ‘Merengues‘ si consumerà, con un anno di anticipo rispetto la scadenza naturale del suo contratto (30 giugno 2021). Lo ha riferito il portale web ‘Defensa Central‘, secondo cui Modric non rappresenterebbe più un elemento cardine del progetto tecnico di Zinedine Zidane.

Pertanto il Real Madrid favorirebbe la partenza di Modric con 12 mesi di anticipo in segno di riconoscenza per quanto il numero 10 dei ‘Blancos‘ ha fatto in queste 8 stagioni nella Capitale iberica, caratterizzate da 333 presenze e 22 gol, oltre alla conquista di 16 trofei, tra i quali 4 Champions League.

L’Inter di Antonio Conte, alla ricerca di un centrocampista d’esperienza e caratura internazionale in quella zona di campo, si rifarà sotto per Modric: il giocatore, che in questi giorni si trova in isolamento forzato per la pandemia da coronavirus, prossimamente comunicherà la sua decisione al Real Madrid.

Modric dovrà decidere se restare ancora a Madrid da comprimario o sposare l'ambizioso progetto nerazzurro per la stagione 2020-2021. A meno che, alla fine, non opti per varcare l'oceano ed andarsene nella Major League Soccer (MLS) statunitense …

