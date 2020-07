CALCIOMERCATO INTER – Messi, è rottura col Barcellona!

VIDEO CALCIOMERCATO INTER – Si continua a sognare, in casa nerazzurra. Lionel Messi potrebbe clamorosamente trasformarsi in un uomo mercato. La Pulce, infatti, è in rottura con il Barcellona. L’argentino è stanco dei continui dissidi interni allo spogliatoio e lui in primis ha diversi problemi con il tecnico. Il contratto è in scadenza nel 2021 e Messi, almeno per ora, ha deciso di interrompere le procedure di rinnovo. L’Inter è alla finestra, ma ovviamente resta complicata l’operazione, anche perché il Barça non ha intenzione di lasciarlo andare, forte della clausola da 700 milioni (689 considerando quella di Lautaro Martinez, al massimo). Ovviamente, però, se Messi dovesse insistere, le cose potrebbero cambiare… Nella video news le ultime.

