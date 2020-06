CALCIOMERCATO INTER – Messi è ancora possibile! Ecco perchè

VIDEO CALCIOMERCATO INTER – Un sogno impossibile? Non del tutto. Sicuramente molto complicato, ma non impossibile. Lionel Messi all’Inter si può fare. Il talento argentino è in scadenza di contratto nel 2021 e sembrava a un passo dal rinnovo, ma ultimamente gli sono sorti alcuni dubbi. Ovviamente i nerazzurri sarebbero pronti ad approfittarne. La sensazione è che alla fine il rapporto di Messi con il Barcellona proseguirà, ma in caso di sorprese Manchester City e Inter sono alla finestra. Il Barcellona non ha comunque intenzione di lasciarlo andare facilmente, anche forte della clausola da 700 milioni. Nella video news le ultime.

