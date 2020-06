Calciomercato Inter – Maxi-offerta per Skriniar: i dettagli | News

CALCIOMERCATO INTER – Potrebbe essere in Premier League il futuro di Milan Skriniar, classe 1995, difensore slovacco che l’Inter aveva prelevato, nell’estate 2017, dalla Sampdoria in un’operazione costata, in totale, 34 milioni di euro comprensivi del cartellino dell’attaccante esterno Gianluca Caprari.

Skriniar, da sempre accostato al Manchester City di Pep Guardiola, potrebbe finire in Inghilterra ed a Manchester, ma per indossare l’altra maglia, quella gloriosa del Manchester United. Secondo quanto riferito dalla ‘BBC‘, infatti, il giocatore sarebbe entrato nel mirino dei ‘Red Devils‘ pronti a presentare una maxi-offerta all’Inter per il suo calciatore.

Si parla di una proposta di 55 milioni di euro in contanti: un’operazione che, qualora andasse in porto, consentirebbe all’Inter di registrare una plusvalenza di oltre 40 milioni di euro. Sarebbe la seconda, gigantesca plusvalenza dopo quella derivata dalla cessione di Mauro Icardi al PSG a titolo definitivo.

Per sostituire Skriniar, l’alternativa sarebbe già in casa. Si tratta di Alessandro Bastoni che, dunque, potrebbe essere promosso titolare per giocare con Diego Godín e Stefan de Vrij nel 3-5-2 di Antonio Conte. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>