CALCIOMERCATO INTER – Marotta, parole importanti

VIDEO CALCIOMERCATO INTER – La situazione in casa Inter non è certamente delle migliori: la formazione nerazzurra, partita per vincere lo Scudetto, si ritrova al quarto posto in classifica a sole 7 giornate dalla fine. Ancora una volta, dunque, prova a essere protagonista sul mercato per colmare il gap. A tal proposito, ha parlato Giuseppe Marotta, che si è soffermato sul proprio futuro e su alcuni giocatori: nello specifico su Lautaro Martinez, sempre in orbita Barcellona, di Christian Eriksen, già in bilico, e di Marash Kumbulla, difensore dell’Hellas Verona nel mirino nerazzurro. Nella video news i dettagli. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓