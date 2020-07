Calciomercato Inter – Lautaro Martínez, il Barcellona cambia tattica | News

CALCIOMERCATO INTER – Come noto, ormai da tempo, Inter e Barcellona hanno intavolato una trattativa per valutare un’eventuale cessione di Lautaro Martínez, classe 1997, al club catalano. Il calciatore, che avrebbe già raggiunto un’intesa con il Barça sulla base di un contratto fino al 30 giugno 2025 da 12 milioni di euro netti a stagione, starebbe spingendo con il club di Via della Liberazione affinché trovi un accordo con il Barcellona per il suo trasferimento.

Se, però, fino ad ora si è parlato di una valutazione di Lautaro Martínez ‘fissata’, in qualche maniera, dall’ammontare della clausola rescissoria inserita nel suo contratto con l’Inter, pari a ben 111 milioni di euro, da oggi tale cifra perde di significato, giacché, come rivelato dall’amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta, qualche giorno fa, era il 7 luglio la data limite affinché un club interessato a Lautaro Martínez potesse prenderlo attivando la clausola.

Quindi, adesso, cosa succederà? Il Barça non intende rinunciare ad acquistare il ‘Toro‘, ma giocherà al ribasso sulle cifre da offrire all’Inter. I nerazzurri, dal canto loro, pensano di poter piazzare il loro bomber, eventualmente, più o meno al valore della clausola rescissoria proprio nel caso fossero messi alle strette, poiché la loro intenzione sarebbe quella di confermare Lautaro Martínez e di rinnovargli il contratto con un robusto adeguamento dello stipendio.

Il calciomercato è appena agli inizi e si prospetta lungo e bollente. Quel che è certo è che il Barcellona, ora, ha uno strumento in meno per portare via Lautaro Martínez e, pertanto, dovrà approntare una nuova strategia per prendere l’argentino. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>