Calciomercato Inter – Lautaro Martínez e il Barcellona più lontani | News

CALCIOMERCATO INTER – Arrivano, dalla Spagna, importanti novità sulla trattativa che avrebbe dovuto portare Lautaro Martínez dall’Inter al Barcellona.

Il Presidente della Liga iberica, Javier Tebas, infatti, ufficializzerà oggi un provvedimento che limiterà, in materia di mercato, tutte le squadre spagnole. Comprese, naturalmente, le big Barcellona, Real Madrid ed Atlético Madrid.

I club, a seconda del loro fatturato, potranno infatti reinvestire soltanto il 25% di quanto ricaveranno dalle cessioni. Un problema, questo, per il Barça che contava di vendere i brasiliani Arthur e Coutinho per poi pagare la clausola rescissoria del contratto di Lautaro Martínez.

Con il provvedimento Tebas, rischia di saltare l’operazione con la società nerazzurra. Dai ricavi sono esclusi gli scambi, i quali, al contrario, possono essere soggetti ad operazione finanziarie (con cifre anche un po’ gonfiate …), meglio se entro il prossimo 30 giugno per ragioni di bilancio.

Ecco perché Juventus e Barcellona si stanno muovendo in questa direzione per l'affare tra lo stesso Arthur e Miralem Pjanić, mentre è più difficile che per Lautaro Martínez, valutato 111 milioni di euro, questo si possa fare.