CALCIOMERCATO INTER – Lautaro Martinez-Barcellona, Moratti ammette

VIDEO CALCIOMERCATO INTER – Dopo aver incassato 50 milioni dalla cessione di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain, ora l’Inter deve provare a risolvere definitivamente la grana Lautaro Martinez. L’argentino è in stretto contatto con il Barcellona, che spinge per averlo. I nerazzurri però non fanno sconti e chiedono i 111 milioni della clausola rescissoria. Di certo, però, Lautaro Martinez gradirebbe il trasferimento e la conferma è arrivata anche dall’ex presidente Massimo Moratti, che ha detto come alla fine in questi casi conti la volontà del giocatore. Ecco perché probabilmente si chiuderà con la parte cash un po’ più bassa e l’inserimento di qualche contropartita. Per leggere le parole di Moratti VAI ALLA NOTIZIA >>>

