Calciomercato Inter – Lautaro Martínez al Barcellona, tutta la verità | News

CALCIOMERCATO INTER – Vi abbiamo raccontato, nei giorni scorsi, dell’inserimento del PSG su Lautaro Martínez, classe 1997, centravanti argentino dell’Inter autore, finora, di 16 gol in 31 gare, legato ai nerazzurri da un contratto fino al 30 giugno 2023, ma nel cui accordo con il club di Via della Liberazione è inserita una clausola rescissoria di 111 milioni di euro.

Il PSG vorrebbe prendere Lautaro Martínez per ovviare alla perdita, a parametro zero, del ‘Matador‘ Edinson Cavani e del probabile, mancato riscatto del cartellino di Mauro Icardi, valutato 70 milioni di euro, proprio dall’Inter. Lautaro Martínez, però, è da tempo in trattativa con il Barcellona ed avrebbe già trovato un’intesa di massima sull’ingaggio con i catalani.

Se proprio, infatti, dovesse lasciare Milano, il ‘Toro‘ vorrebbe sbarcare in blaugrana per giocare al fianco dell’amico e connazionale Lionel Messi il quale, da tempo, sta tentando di convincerlo a firmare per il Barça. Secondo quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo‘ oggi in edicola, il Barcellona, sul fronte Lautaro Martínez, si sente tranquillo, convinto di come il calciatore voglia solo la Spagna.

Il problema, adesso, starà nel far scendere i nerazzurri a più miti pretese per il suo cartellino. L'Inter, infatti, per Lautaro Martínez accetta sì contropartite tecniche, ma vuole una quota contante non inferiore a 80-90 milioni di euro.