Calciomercato Inter – Lautaro Martínez al Barcellona? Ecco come | News

CALCIOMERCATO INTER – Come ormai noto da tempo, il Barcellona, per la stagione 2020-2021, vuole affiancare Lautaro Martínez a Lionel Messi, per una coppia d’attacco tutta argentina alle dipendenze di Quique Setién.

L’accordo tra il ‘Toro‘ argentino dell’Inter ed il club blaugrana, sulla base di un contratto di cinque anni a 10 milioni di euro netti a stagione, sembra sia stata già trovata e, pertanto, va soltanto ratificata un’intesa tra i club.

Nel contratto di Lautaro Martínez con l’Inter, valido fino al 30 giugno 2023, è presente una clausola rescissoria di 111 milioni di euro che, però, non verrà pagata per intero. Il Barça si accorderà con l’Inter per contante più una o due contropartite tecniche per definire l’affare.

Secondo quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo‘ oggi in edicola, sembra sia stata identificata la giusta chiave di volta affinché Lautaro Martínez si trasferisca in Catalogna: tra i nomi di Arturo Vidal, Ivan Rakitic e Samuel Umtiti, infatti, è spuntato anche quello di Rafinha Alcântara, attualmente in prestito al Celta Vigo.

L'Inter accoglierebbe volentieri Rafinha nelle proprie fila, a distanza di due anni, dopo i sei mesi giocati in nerazzurro dal gennaio al giugno 2018.