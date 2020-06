Calciomercato Inter – Il Barcellona molla Lautaro Martínez? I motivi | News

CALCIOMERCATO INTER – Come noto il Barcellona, da mesi, corteggia Lautaro Martínez, classe 1997, attaccante dell’Inter autore, finora, di 16 gol in 31 stagione. Si parla anche di un’intesa economica raggiunta tra l’entourage del ‘Toro‘ argentino ed il Barça sulla base di un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2025, per un ingaggio di 12 milioni di euro netti a stagione.

Il Barcellona, però, per prelevare Lautaro Martínez dall’Inter, dovrebbe versare i 111 milioni di euro della clausola rescissoria prevista dal contratto del calciatore con i nerazzurri. Cifra sotto la quale la dirigenza del club di Via della Liberazione non intende scendere: si ‘accontenterebbe’ anche di 90 milioni di euro in contanti più Júnior Firpo, esterno del Barça, come contropartita tecnica.

Secondo quanto riferito, però, da ‘La Gazzetta dello Sport‘, il Presidente del club catalano, Josep Maria Bartomeu si trova alle prese con un bilancio in rosso: ha chiesto ai suoi giocatori di tagliarsi lo stipendio ed è stato respinto. Lionel Messi e compagni, infatti, si sono già tagliati il 70% di ingaggio nei mesi dell’emergenza coronavirus, consentendo un risparmio di 43,2 milioni di euro alla società iberica.

In totale, nei tre mesi di stop al calcio giocato il Barcellona ha perso 154 milioni di euro e, pertanto, per chiudere il bilancio bene al 30 giugno 2020 serviranno delle cessioni immediate di quasi tutti gli esuberi nella rosa di Quique Setién. Motivo per cui, presumibilmente, l’assalto a Lautaro Martínez per il momento è congelato e, eventualmente, della trattativa se ne riparlerà a luglio inoltrato. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>