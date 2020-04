Calciomercato Inter – Idea Bellerin per la fascia: il punto | News

CALCIOMERCATO INTER – Molto probabilmente, nel corso della prossima estate di calciomercato, l’Inter opererà più di qualche movimento per quanto concerne gli esterni del 3-5-2 di Antonio Conte.

Dovrebbe andare via Kwadwo Asamoah, non dovrebbe rientrare dal prestito al Newcastle l’austriaco Valentino Lazaro e, oltretutto, andranno chiarite le situazioni di Cristiano Biraghi, in prestito dalla Fiorentina e di Victor Moses, in prestito dal Chelsea.

Ecco perché, presumibilmente, i nerazzurri andranno su un nuovo esterno in grado di fare tutta la fascia, ma con compiti prevalentemente difensivi: l’identikit perfetto di Héctor Bellerín, classe 1995, spagnolo che, dal 2014, veste la maglia dell’Arsenal.

La stagione di Bellerín è stata negativa, caratterizzata da un infortunio al legamento crociato in avvio, ma ora sembra essere tornato in forma: vuole cambiare aria ed a fine stagione i ‘Gunners‘ lo accontenteranno. Bellerín piace all’Inter, ma i nerazzurri dovranno vedersela con la concorrenza di Siviglia ed Atlético Madrid.

Il calciatore, secondo ‘The Sun‘, preferirebbe tornare in Spagna, ma non è detta ancora l’ultima parola sulla vicenda. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>