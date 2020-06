CALCIOMERCATO INTER – Icardi al PSG fa felice il Barcellona

VIDEO CALCIOMERCATO INTER – Dopo una lunghissima telenovela, Mauro Icardi si è definitivamente separato dall’Inter. Il bomber argentino è stato acquistato dal Paris Saint-Germain per 50 milioni più bonus. Rivista al ribasso la cifra concordata per il riscatto del prestito. Una cifra di certo inferiore a quella che realmente varrebbe e che poteva valere per l’Inter fino a poco tempo fa, ma comunque importante. Così esulta anche il Barcellona. L’Inter ha a disposizione importante liquidità, che può aumentare in caso di cessione di Lautaro Martinez. Ora i nerazzurri potrebbero ammorbidirsi e accettare l’inserimento di una contropartita per arrivare alla clausola fissata per l’argentino. Nel video le ultime. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

