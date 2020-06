Calciomercato Inter – Hakimi, colpo perfetto per Conte | VIDEO

VIDEO INTER – L’Inter ha chiuso, dal Real Madrid, l’acquisto di Achraf Hakimi, esterno destro marocchino nelle ultime due stagioni in prestito al Borussia Dortmund, che arriverà alla corte di Antonio Conte per 40 milioni di euro più bonus. In caso di futura cessione, le ‘Merengues‘ manterranno un diritto di prelazione sul cartellino del giocatore. Conosciamo meglio Hakimi, le cui caratteristiche si sposano alla perfezione nel 3-5-2 di Conte, nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓