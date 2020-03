Calciomercato Inter – Guardiola in nerazzurro? Fu possibile, ma … | Video

CALCIOMERCATO INTER – Josep ‘Pep’ Guardiola, classe 1971, attuale manager del Manchester City, club con cui ha vinto quasi tutto rinverdendo, in parte, i fasti del Barcellona, avrebbe potuto firmare, più di qualche anno fa, con l’Inter. Non da allenatore, bensì da calciatore. Il retroscena è stato rivelato, ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb‘, dall’avvocato Dario Canovi, procuratore sportivo, che ha sottolineato come, nel 1993, l’Inter allora presieduta da Ernesto Pellegrini fosse sul punto di ingaggiare, dal Barcellona, sia Guardiola, che all’epoca giocava regista davanti la difesa, e l’attaccante bulgaro Hristo Stoichkov.

“Una mattina mentre ero in ufficio mi arrivò una telefonata da José Minguea, uno dei più importanti agenti di calciatori in Spagna, soprattutto a Barcellona dove era considerato il ‘deus ex machina’ della squadra catalana. Minguea – ha ricordato Canovi – mi comunicò che due calciatori importanti, Guardiola e Stoickov avrebbero voluto provare un’altra esperienza e andare via dal Barça. Inoltre pare che il costo non fosse eccessivo. Entrambi aspiravano ad andare all’Inter, chiamai Giancarlo Beltrami che all’epoca era il direttore sportivo e in un paio d’ore mi invitò ad andare a trovare il presidente Pellegrini insieme a Minguea per discutere della questione”.

Ecco, però, perché Guardiola-Inter non andò a buon fine: “Già sapevo che per riuscire a portare un calciatore all’Inter occorresse passare da una forca caudina, ossia un test della moglie del presidente Pellegrini, un’esperta grafologa che sottoponeva la grafia di chiunque volesse andare all’Inter ad un’analisi non meglio precisata. Così fece scrivere a Minguea un biglietto di auguri per la figlia. Dopo qualche giorno – continua Canovi – Beltrami mi disse che l’Inter aveva deciso di prendere Wim Jonk e Dennis Bergkamp. Pensai che la grafia dei procuratori fosse più positiva per la signora. Poi scoprì che si trattò di una valutazione tecnica, a mio avviso errata, dell’allenatore dell’epoca, Osvaldo Bagnoli”. LEGGI QUI LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>

