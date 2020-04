Calciomercato Inter – Godín lascia: i suoi probabili sostituti | News

CALCIOMERCATO INTER – Dopo una sola stagione in nerazzurro, caratterizzata ad onor del vero più da ombre che da luci, Diego Godín, difensore centrale uruguaiano classe 1986, potrebbe lasciare l’Inter.

Godín, ex Nacional de Montevideo, Villarreal ed Atlético Madrid, è arrivato nell’estate 2019, a parametro zero, dai ‘Colchoneros‘, firmando un contratto fino al 30 giugno 2022, ma, secondo quanto si legge su ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, potrebbe anticipare l’addio all’Inter ed all’Italia.

Così facendo, il club di Corso Vittorio Emanuele risparmierebbe anche i 5 milioni di euro netti l’anno di ingaggio di Godín. Ma chi potrebbe arrivare al suo posto? Al momento, le ipotesi più calde sembrano essere due. Piace Marash Kumbulla, classe 2000, difensore centrale albanese dell’Hellas Verona, seguito da mezza Serie A, il quale è sponsorizzato addirittura dal Presidente interista Steven Zhang.

Romelu Lukaku, invece, bomber della squadra di Antonio Conte, starebbe facendo ‘pressioni’ sul club affinché metta sotto contratto il suo connazionale, il difensore belga Jan Vertonghen, che andrà in scadenza con il Tottenham il prossimo 30 giugno e che piace anche al Napoli di Gennaro Gattuso. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>