Calciomercato Inter – Futuro Lautaro Martínez: ecco dove giocherà | News

CALCIOMERCATO INTER – La storia di Lautaro Martínez è nota: il ‘Toro‘, attaccante argentino classe 1997, autore di 16 gol in 31 gare con l’Inter nella stagione 2019-2020, è sotto contratto con il club di Via della Liberazione fino al 30 giugno 2023, ma, nel suo accordo con i nerazzurri, è presente una clausola rescissoria di 111 milioni di euro.

Vista la crisi economica che ha colpito il mondo del calcio per l’emergenza coronavirus, nessun club interessato a Lautaro Martínez sembra disposto a versare tale cifra all’Inter e, pertanto, si starebbe ragionando sulla base di operazioni con meno contante e qualche contropartita tecnica in più.

Lautaro Martínez è corteggiato da Barcellona, che offre soldi più due contropartite tecniche a scelta tra Arturo Vidal, Nélson Semedo, Junior Firpo e Carles Aleñá; dal Manchester City, che offre soldi più João Cancelo, il quale, dunque, potrebbe far ritorno a Milano dopo due stagioni e, infine, dal PSG con cui l’Inter ha ancora in ballo l’operazione per il riscatto di Mauro Icardi.

Secondo quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo‘ oggi in edicola, Lautaro Martínez avrebbe, però, fatto già la sua scelta: vuole giocare nel Barça, al fianco dell’amico e connazionale Lionel Messi, avendo già raggiunto un’intesa di massima con i blaugrana su durata del contratto (30 giugno 2025) ed ingaggio (10 milioni di euro netti a stagione). In caso contrario, resterebbe volentieri a Milano, scartando l’opzione inglese e francese. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>