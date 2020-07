Calciomercato Inter – Emerson e Giroud, sì ai nerazzurri! E ora … | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO INTER – Dopo aver concluso l’acquisto di Achraf Hakimi dal Real Madrid, l’Inter è al lavoro per regalare ad Antonio Conte un nuovo esterno mancino per il suo 3-5-2, nonché un attaccante che possa far rifiatare Romelu Lukaku.

Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, Giuseppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, avrebbe già ottenuto il gradimento di Emerson Palmieri, classe 1994, e Olivier Giroud, classe 1986, ad un trasferimento a Milano in vista della prossima stagione.

Sarebbero loro, Emerson Palmieri e Giroud, entrambi calciatori del Chelsea, gli elementi individuati da Conte per rinforzare la propria rosa. Prendere Giroud, sotto contratto con i ‘Blues‘ fino al 30 giugno 2021, non dovrebbe rappresentare un grosso problema per l’Inter: basterà mettersi d’accordo con lui sull’ingaggio e versare un piccolo indennizzo ai londinesi.

Discorso diverso, invece, riguarda Emerson Palmieri, per il quale Marotta non vorrebbe spingersi oltre i 25 milioni di euro totali tra prestito iniziale e diritto di riscatto, mentre il Chelsea spingerebbe per una cessione a titolo definitivo del calciatore per non meno di 30 milioni di euro. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>