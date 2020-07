Calciomercato Inter – Doppio colpo dal Chelsea: Emerson e Giroud | News

CALCIOMERCATO INTER – Dopo aver chiuso, per la fascia destra del suo 3-5-2, l’acquisto di Achraf Hakimi dal Real Madrid, il tecnico Antonio Conte, per la sua Inter, sta pensando ad Emerson Palmieri come rinforzo di qualità per il versante opposto.

Il calciatore brasiliano di passaporto italiano è infatti il prescelto del club di Via della Liberazione per la corsia mancina. A Londra, con Frank Lampard, Emerson Palmieri ha trovato sempre meno spazio e, con i Campionati Europei da giocare la prossima estate, vorrebbe tornare nel nostro Paese per guadagnarsi una chiamata dal Commissario Tecnico azzurro, Roberto Mancini.

Il Chelsea, secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, non si opporrà alla cessione, poiché intende sostituire Emerson Palmieri con Ben Chilwell (Leicester City) o Lucas Digne (Everton): andrà soltanto trovata la giusta formula tra le società per mandare in porto l’operazione. Ma non è tutto, perché l’Inter, nella fila dei ‘Blues‘, vorrebbe pescare anche un altro calciatore, un vecchio amore mai sopito: Olivier Giroud.

Il centravanti francese ha prolungato il suo contratto fino al 2021 ma, con l’arrivo di Timo Werner a Londra, gli spazi per lui potrebbero drasticamente ridursi. E l’Inter, che ha bisogno di un’altra punta forte dopo Romelu Lukaku e Lautaro Martínez (sempre ammesso che resti, n.d.r.), ha fiutato l’affare … CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>