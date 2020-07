Calciomercato Inter – Di Marzio: “Le ultime sul futuro di Nainggolan” | News

CALCIOMERCATO INTER – Radja Nainggolan, classe 1988, in questa stagione è stato il punto di forza del Cagliari di Rolando Maran prima e di Walter Zenga poi.

Il centrocampista belga, ceduto ai sardi in prestito con diritto di riscatto dall’Inter la scorsa estate, ha disputato un’annata da protagonista nella sua amata Sardegna, laddove aveva scelto di tornare per stare più vicino alla moglie e per rilanciarsi dopo una prima avventura in chiaroscuro in nerazzurro.

Il Cagliari potrebbe riscattare Nainggolan versando all’Inter 20 milioni di euro. Cifra, però, che il Presidente del sodalizio isolano, Tommaso Giulini, non sembra disposto a sborsare. Quale sarà, dunque, il destino del ‘Ninja‘ Nainggolan, che radiomercato, per esempio, aveva dato nel mirino della Fiorentina?

Gianluca Di Marzio, giornalista notoriamente esperto di calciomercato, ha parlato anche di lui durante la trasmissione ‘L’Originale‘ in onda la sera su ‘Sky Sport‘: “Il giocatore formalmente rientrerà all’Inter. Oggi offerte serie non ne sono arrivate, per cui non escludiamo che possa anche restare a Milano nel caso in cui si facesse una scelta diversa rispetto a un anno fa”.

Per Nainggolan, quindi, potrebbe persino prefigurarsi una nuova chance alla corte di Antonio Conte.