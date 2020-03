Calciomercato Inter – De Vrij cambia agente? L’indizio social | Video

CALCIOMERCATO INTER – I tifosi dell’Inter, probabilmente, non dormiranno sonni tranquilli. Già perché, a quanto pare, Stefan de Vrij, classe 1992, difensore centrale olandese in forza ai nerazzurri dall’estate 2018, avrebbe cambiato agente, affidandosi a Mino Raiola, uno spauracchio per le società di calcio vista la sua tendenza portare altrove i suoi assistiti alla ricerca di gloria e stipendio maggiori.

De Vrij, come noto, è sempre stato assistito dalla SEG, ‘Sports Entertainment Group‘, agenzia che cura, tra l’altro, gli interessi di tanti calciatori ‘oranje‘, quali, ad esempio, Memphis Depay e Marten de Roon. Adesso, però, è sorto il sospetto che de Vrij si sia affidato a Raiola. Perché? C’è un indizio social piuttosto importante che farebbe pensare al cambio di rotta da parte dell’ex centrale di Lazio e Feyenoord.

Sull’account ufficiale ‘Instagram‘ di Raiola, infatti, è stato pubblicato un video, denominato ‘We are one against #CoVid-19‘, postato dal procuratore per spiegare come ‘insieme abbiamo voluto dare il nostro contributo donando respiratori e mascherine ad alcune delle principali strutture ospedaliere delle zone più colpite’. Un video-messaggio a cui hanno preso parte i calciatori della scuderia dell’agente di origine campana.

Spiccano le assenze di Zlatan Ibrahimovic e Lorenzo Insigne, certo, ma anche la presenza di Gigio Donnarumma, Justin Kluivert, Moise Kean, Luca Pellegrini, Giacomo Bonaventura, Alessio Romagnoli, Andrea Pinamonti, Armando Izzo, Wesley, Ignazio Abate, Henrikh Mkhitaryan e Mario Balotelli. Tra di loro, a sorpresa, è spuntato Stefan de Vrij … che il difensore dell’Inter si stia preparando la strada per un nuovo trasferimento? LEGGI QUI LE ULTIME NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android