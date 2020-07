Calciomercato Inter – Darmian non chiude la porta ai nerazzurri | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO INTER – Nato a Legnano (MI) e cresciuto nel settore giovanile del Milan, tra poco meno di un mese Matteo Darmian, classe 1989, potrebbe fare ritorno a Milano. Stavolta, però, per indossare la maglia nerazzurra. L’Inter, infatti, è in pressing sul calciatore del Parma, elemento perfetto per il 3-5-2 di Antonio Conte, abile a giocare tanto sulla fascia destra quanto sulla fascia sinistra e coprire tutto il campo.

Esploso nel Torino e non pienamente affermatosi in Premier League, con la maglia del Manchester United, Darmian è tornato in Italia all’inizio di questa stagione, per indossare la maglia del Parma, club con cui ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. Da tempo, però, si mormora di un accordo già raggiunto tra Parma ed Inter per il trasferimento del numero 36 ducale in maglia nerazzurra: un’operazione al quale il diretto interessato non ha chiuso le porte.

Ieri sera, al termine di Parma-Atalanta 1-2 dello stadio ‘Tardini‘, Darmian, ai microfoni di ‘Sky Sport‘, ha commentato: “A fine campionato avremo l’opportunità di staccare qualche giorno e ci sarà modo per pensare. Inter? Sono discorsi che bisognerà rimandare, non penso sia il momento adatto per parlarne ora”. Conte, lo ricordiamo, apprezza Darmian per la sua duttilità tattica e lo ha già allenato nella Nazionale Italiana. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>

