Calciomercato Inter – Dalla Francia: nerazzurri su Ikoné | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO INTER – Nato e cresciuto nel PSG, da due stagioni, ormai, Jonathan Ikoné, classe 1998, esterno offensivo ma anche trequartista francese con origini congolesi, è un punto di forza del Lille di Christophe Galtier. Nell’ultima stagione, Ikoné ha segnato 4 gol e fornito 7 assist in 36 gare tra Ligue 1, Champions League e coppe nazionali.

Tanto sarebbe bastato, secondo quanto riferito da ‘le10sport.com‘, per accendere i riflettori dell’Inter sul ragazzo. Ikoné, che mesi fa era stato accostato anche al Napoli, sarebbe finito nel mirino dei nerazzurri di Antonio Conte, i quali, così come il Chelsea, compagine della Premier League inglese, avrebbero effettuato un sondaggio con il Lille.

Ad oggi, però, va detto, per Ikoné non risulta alcuna proposta ufficiale dell’Inter: sotto contratto con il Lille fino al 30 giugno 2023, il suo valore di mercato, oggi, si aggira intorno ai 30-35 milioni di euro. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>