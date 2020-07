Calciomercato Inter – Conte vuole Gosens per la fascia sinistra | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO INTER – L’Inter ha già sistemato la fascia destra del suo 3-5-2 acquistando, per 40 milioni di euro, il marocchino Achraf Hakimi, reduce da due ottime stagioni nel Borussia Dortmund, dal Real Madrid. Adesso, però, ci sarà da sistemare la fascia opposta, la sinistra.

In ballo, con la Fiorentina, c’è sempre da definire, in qualche maniera, lo scambio tra Dalbert e Cristiano Biraghi: mentre il brasiliano dovrebbe restare in viola, così non dovrebbe accadere per l’italiano che, dunque, dovrebbe far rientro proprio in Toscana per fine prestito. Andrà via il ghanese Kwadwo Asamoah, che otterrà di svincolarsi dal suo contratto con una buonuscita.

Antonio Conte, tecnico nerazzurro, chiede, pertanto, che arrivino rinforzi in quel settore di campo perché il solo Ashley Young, sotto contratto fino al 30 giugno 2021, non potrà bastare. L’idea di Conte è sempre stata quella di prendere Marcos Alonso dal Chelsea, ma, secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, nelle ultime settimane, in casa Inter, sta prendendo piede l’idea di provare il colpo grosso.

I nerazzurri, infatti, sono interessati a Robin Gosens, classe 1994, esterno tedesco di proprietà dell’Atalanta che, finora, in stagione ha battuto ogni record segnando 10 gol e fornendo 8 assist in 39 gare tra Serie A, Champions League e Coppa Italia con la ‘Dea‘ di Gian Piero Gasperini.

Gosens è valutato almeno 30 milioni di euro ma potrebbe giungere a Milano con l’inserimento, nell’operazione, di qualche giovane contropartita tecnica gradita al club presieduto da Antonio Percassi. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓