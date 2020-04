Calciomercato Inter – Chiesa nerazzurro? Le condizioni di Commisso | News

CALCIOMERCATO INTER – Rocco Commisso, Presidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni del ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola. In particolare, Commisso ha parlato del futuro di Federico Chiesa, classe 1997, attaccante della compagine viola che piace molto, in vista della prossima stagione, a Juventus ma, soprattutto, Inter.

“L’ho trattato come un figlio, sono uno che coccola i calciatori. E non vendo i migliori che ho per prendere giocatori che non conosco. Due sono le condizioni per farlo andare via: la prima è che Federico me lo chieda e a oggi non l’ha fatto. La seconda, che l’offerta sia in linea con la valutazione che la società gli attribuisce”, ha detto Commisso di Chiesa.

Il patron italo-americano ha quindi aggiunto su Chiesa: "Potrei accontentarlo solo se le due cose si verificassero, ma, come ho spiegato, Chiesa non ha mai detto a me, né a Joe Barone, né a Daniele Pradé, che se ne vuole andare. Manco da Firenze da due mesi, quando tornerò il futuro di Chiesa e Gaetano Castrovilli non saranno il primo problema da affrontare, ma il secondo".