Calciomercato Inter – Cavani si propone ai nerazzurri: le ultime | News

CALCIOMERCATO INTER – In vista della prossima stagione sportiva l’Inter di Antonio Conte non sa ancora se potrà contare o meno sull’apporto di Lautaro Martínez, fin qui autore di 16 reti tra campionato e coppe, in coppia con Romelu Lukaku, giacché il ‘Toro’ è richiesto dal Barcellona di Lionel Messi.

Ma i nerazzurri potrebbero, in sostanza, già aver trovato il sostituto del numero 10 argentino senza affaticarsi poi neanche più di tanto. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina, infatti, gli agenti di Edinson Cavani, centravanti uruguaiano classe 1987 che si svincolerà a parametro zero dal PSG, avrebbero offerto l’ex Palermo e Napoli al club di Via della Liberazione.

La ‘rosea‘ ha sottolineato come ci sia stata una chiacchierata tra l’entourage di Cavani e l’Inter, nelle persone di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, i quali, logicamente, non avrebbero scartato a priori l’idea del ‘Matador‘, viste le difficoltà di arrivare a Dries Mertens (Napoli) ed Olivier Giroud, quest’ultimo saltato perché ha prolungato di un anno il suo contratto con il Chelsea di Roman Abramovic.

Cavani, che sarebbe nel mirino anche di Napoli, Milan (qualora andasse via Zlatan Ibrahimovic) e vari club all’estero, però, potrebbe, ‘last minute‘ persino restare al PSF, giacché i suoi procuratori hanno fatto una telefonata anche alla società presieduta da Nasser Al-Kheläifi, che gli rinnoverebbe anche il contratto per un paio di stagioni, ma ad un ingaggio più basso dei 12 milioni di euro attualmente percepiti a Parigi. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>