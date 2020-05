CALCIOMERCATO INTER – Beffe dal PSG: rimanda Icardi e tiene Cavani

VIDEO CALCIOMERCATO INTER – Non arrivano buone notizie in casa Inter. I nerazzurri rischiano di rimanere beffati dalla crisi Coronavirus, anche più degli altri club. Dopo le notizie che danno Joao Mario pronto a tornare perché non riscattato dal Lokomotiv Mosca, stessa sorte dovrebbe capitare proprio a lui, a Mauro Icardi. Il numero 9 del Paris Saint-Germain non ha convinto a sufficienza Leonardo, che non ha nessuna intenzione di pagare i 70 milioni fissati per il riscatto ed è pronto a rispedirlo a Milano. Starà all’Inter poi trovare un nuovo acquirente e non è detto che sia disposto a pagare la stessa cifra. Tra Icardi e Joao Mario sono circa 90 milioni andati in fumo. Ma la beffa è doppia: il PSG infatti ha deciso di lasciare andare Icardi perché Edinson Cavani è tornato al top e i francesi sono pronti a puntare su di lui, ritenendolo un’ottima soluzione a costo zero dopo la crisi. Addirittura è pronto il rinnovo, che ovviamente toglierebbe l’uruguaiano dalla lista degli svincolati e dunque toglierebbe la possibilità all’Inter di prenderlo, come invece la squadra milanese stava provando a fare. Il Matador piaceva anche al Milan: LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓